Gazze'de Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Daha önceki İsrail saldırısında yaralanan 2 kişi de yaşamını yitirirken, enkaz alanlarında 1 kişinin cenazesine ulaşıldı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 311'e yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ayrıca daha önceki saldırılarda yaralanan 2 kişi de yaşamını yitirdi. Enkaz alanlarında yürütülen arama çalışmalarında ise 1 kişinin cenazesine ulaşıldı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 185'e, yaralı sayısı 3 bin 816'ya ulaştı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 311'e, yaralı sayısı 173 bin 924'e yükseldi.