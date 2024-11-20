Gazze'de Hava Saldırısı: 8 Ölü

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahya kentindeki bir binaya düzenlediği hava saldırısında en az 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahya kentindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, saldırıda aralarında El-Kahlout ailesinin üyeleri ve yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu en az 8 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı. Bazı yaralıların Kamal Adwan Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilirken, enkaz altında kalan çok sayıda kişiyi kurtarma çalışmalarının devam eden hava saldırıları nedeniyle güçlükle sürdürüldüğü ifade edildi. İsrail'den saldırının amacına dair açıklama yapılmadı. - GAZZE