Gazze'de Ramazan Hazırlıkları Enkaz Arasında

Gazze Şeridi'nde bir Ramazan ayı daha enkazların ve saldırıların altında geçirilecek. Ramazan ayı yaklaşırken Gazzeliler enkazların arasında hazırlıklarına başladı. Enkaza dönen binaların bulunduğu sokaklara kurulan stant ve dükkanlarda alışveriş yapan Gazzeliler, Ramazan ayını insani krize rağmen umutla karşılamaya hazırlanıyor. Gazze'de binlerce aile, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden insani kriz nedeniyle bu Ramazan ayında da enkazlarda ve çadırlarda oruçlarını açacak. - GAZZE ŞERİDİ