Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor

20.06.2026 11:43
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İsrail saldırılarında 48 saatte 5 kişi öldü, toplam can kaybı 73 bine yükseldi.

İsrail'in son 48 saatte düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde 5 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 73 bin 23'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridinde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkesten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı bin 12'ye, yaralı sayısı 3 bin 208'e yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı ise 73 bin 23'e, yaralı sayısı 173 bin 316'ya ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika

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