Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor

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İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, toplam kayıp 73 bin 381.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Daha önceki İsrail saldırılarında yaralanan 2 kişi de yaşamını yitirdi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 381'e yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ayrıca daha önceki saldırılarda yaralanan 2 kişi de yaşamını yitirdi. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 254'e, yaralı sayısı 4 bin 121'e ulaştı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 381'e, yaralı sayısı 174 bin 231'e yükseldi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika

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