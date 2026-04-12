Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Saldırılar Sürediyor

12.04.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında son 24 saatte 2 ölü, 8 yaralı var. Toplam kayıp 72 bin 329.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle son 24 saat içinde 2 cenazenin hastanelere ulaştırıldığı, 8 kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 72 bin 329'a, yaralı sayısı ise 172 bin 192'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ilan edilen ateşkese rağmen bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle son 24 saat içinde hastanelere 2 kişinin cenazesinin ulaştırıldığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerden birinin son saldırılarda yaşamını yitirdiği, diğerinin ise önceki saldırıların ardından enkazdan çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca saldırılarda yaralanan 8 kişinin tedavi altına alındığı kaydedildi.

Bakanlıktan paylaşılan son verilere göre, İsrail-Hamas arasında ateşkesin sağlandığı 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 750'ye, yaralı sayısı ise 2 bin 90'a yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan toplam can kaybının 72 bin 329'a, yaralı sayısının ise 172 bin 192'ye yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 16:55:54. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.