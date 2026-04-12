Gazze\'de Saldırılar Sürediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle son 24 saat içinde 2 cenazenin hastanelere ulaştırıldığı, 8 kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 72 bin 329'a, yaralı sayısı ise 172 bin 192'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ilan edilen ateşkese rağmen bölgeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle son 24 saat içinde hastanelere 2 kişinin cenazesinin ulaştırıldığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerden birinin son saldırılarda yaşamını yitirdiği, diğerinin ise önceki saldırıların ardından enkazdan çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca saldırılarda yaralanan 8 kişinin tedavi altına alındığı kaydedildi.

Bakanlıktan paylaşılan son verilere göre, İsrail-Hamas arasında ateşkesin sağlandığı 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 750'ye, yaralı sayısı ise 2 bin 90'a yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan toplam can kaybının 72 bin 329'a, yaralı sayısının ise 172 bin 192'ye yükseldiği bildirildi. - GAZZE