Gazze'de son 48 saatte 10 kişi öldü, ateşkese rağmen saldırılar sürüyor - Son Dakika
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Gazze'de son 48 saatte 10 kişi öldü, ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 48 saatte 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı. Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana can kaybı bin 369'a çıkarken, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısı 73 bin 783'e ulaştı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 48 saatte 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 783'e yükseldi.

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 48 saatte 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayayını kaybedenlerin sayısı bin 369'a, yaralı sayısı 4 bin 627'ye yükseldi. Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 783'e, yaralı sayısı ise 174 bin 738'e ulaştı.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Gazze Şeridi, 3. Sayfa, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazze'de son 48 saatte 10 kişi öldü, ateşkese rağmen saldırılar sürüyor - Son Dakika

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