Gazze\'deki çadırlar sular altında kaldı

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sivillerin yaşadığı çadırlar sular altında kaldı.

İsrail'in ablukası altında hayatta kalmaya çalışan ve saldırılar nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor. Gazze Şeridi'nin merkezinde İsrail'in saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı Deir El Balah kentinde gece boyunca şiddetli yağışlar etkili oldu. Yüzlerce yaralının tedavi edildiği El Aksa Şehitleri Hastanesi çevresindeki çadırlar, yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki çadır kampı da yağışlardan etkilendi. Yüzlerce Filistinli ailenin kaldığı kampın birçok noktasında su birikintileri oluştu. Çamur altında kalan kampta siviller çadırlarını naylonlarla örterek korumaya çalıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 608'e, yaralı sayısı ise 50 bin 594'e yükseldi. - GAZZE ŞERİDİ