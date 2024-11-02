Gazze'deki Can Kaybı 43 Bin 314

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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 314'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 393 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 7 saldırıda 55 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 192 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 43 bin 314'e, yaralı sayısının ise 102 bin 19'a yükseldiği aktarıldı. - GAZZE