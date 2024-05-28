Son üç haftada 1 milyon kişi Refah kentini terk etti - Son Dakika
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Son üç haftada 1 milyon kişi Refah kentini terk etti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Filistinlilerin son üç haftada 1 milyon kişinin zorla göç ettiğini duyurdu. Bombardımanlar, gıda ve su eksikliği, atık yığınları ve uygun olmayan yaşam şartları nedeniyle yardım ve koruma sağlamak her geçen gün daha da zorlaşıyor.

28.05.2024 12:18
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), son üç haftada 1 milyon kişinin Refah kentini terk ettiğini duyurdu.

İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Filistinlilerin 6 Mayıs'tan bu yana zorla göçü sürüyor. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, son 3 haftada 1 milyon kişinin Refah'tan kaçtığı belirtildi. Açıklamada, "Bu, gidecek güvenli hiçbir yer yokken, bombardımanlar, gıda ve su eksikliği, atık yığınları, uygun olmayan yaşam şartları sırasında gerçekleşti. Yardım ve koruma sağlamak her geçen gün neredeyse imkansız hale geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İsrail'in 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlarını bombalaması sonucu en az 45 Filistinli hayatını kaybetmişti. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Son üç haftada 1 milyon kişi Refah kentini terk etti - Son Dakika

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