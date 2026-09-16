Gazze'nin batısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı 6 katlı bina yıkıldı, en az 8 ölü
Gazze'nin batısında İsrail saldırılarında daha önce hasar gören 6 katlı bir bina yıkıldı. Yerinden edilmiş Filistinlilere ev sahipliği yapan binada en az 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı; enkaz altındakiler için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Gazze'de İsrail saldırılarında daha önce hasar gören ve yerinden edilmiş Filistinlilere ev sahipliği yapan 6 katlı bir binanın yıkılması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Enkaz altında kalanları bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Gazze'nin batısında bulunan ve İsrail saldırılarında daha önce hasar gören 6 katlı bir bina yıkıldı. Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı yetkililerinden edinilen bilgilere göre; yerinden edilmiş Filistinlilere ev sahipliği yapan binada en az 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise yaralandı. Enkaz altında kalanları bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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