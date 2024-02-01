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Gazze Şeridi'nde İbadethaneler Yıkılırken Filistinliler Ezan Okumaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde İbadethaneler Yıkılırken Filistinliler Ezan Okumaya Devam Ediyor

Gazze Şeridi\'nde İbadethaneler Yıkılırken Filistinliler Ezan Okumaya Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, birçok ibadethane yıkıldı. Ancak Filistinliler, enkaza dönen camilerde ezan okumaya devam ediyor. Saldırıların başladığı tarihten bu yana ezanı bırakmayan Mahran Muhammad Bashir, camide ezanı yüksek tutacağını ifade etti.

01.02.2024 12:47  Güncelleme: 12:49
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Gazze Şeridi'ndeki ibadethanelerin birçoğu İsrail'in saldırılarında yıkılırken, Filistinliler camilerin enkazı üstünde ezan okumaya devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 118 gündür aralıksız sürüyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına ve dünya kamuoyunun tepkisine rağmen sivillere yönelik saldırılarını durdurmayan İsrail, bölgede bulunan tüm yerleşim yerleri ve ibadethaneleri vuruyor. Gazze Şeridi'ndeki bomba seslerine rağmen Filistinliler, enkaza dönen camilerde ezan okumaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde 8 Aralık'ta düzenlenen saldırılar sonucu yıkılan Jaffa Camii'nin enkazı üstünde ezan okuyan Mahran Muhammad Bashir, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ezan okumayı bırakmadığını söyleyerek, bir taş yığını olsa bile camide ezanı yüksek tutacağını ifade etti. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde İbadethaneler Yıkılırken Filistinliler Ezan Okumaya Devam Ediyor - Son Dakika
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