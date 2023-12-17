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Gazze Şeridi'nde İsrailli askerlerin ölümü - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde İsrailli askerlerin ölümü

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda 2 İsrailli askerin daha öldüğünü duyurmasının ardından Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 121'e yükseldi.

Gazze Şeridi\'nde İsrailli askerlerin ölümü
17.12.2023 - 17:22,
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İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda 2 İsrailli askerin daha öldüğünü duyurmasının ardından Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 121'e yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda 2 İsrailli askerin daha hayatını kaybetti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Shalev Zaltsman'ın Gazze'nin güneyinde ve 26 yaşındaki Avner Doran'ın Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı kara harekatında hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 121'ya yükselmiş oldu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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