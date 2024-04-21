Gazze Şeridi'nde Nasser Hastanesi'nde toplu mezar bulundu

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'nde bulunan toplu mezardan 190 Filistinlinin cansız bedeni çıkarıldı.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik acımasız saldırıları artarak devam ederken, dünya yaşanan vahşete sessiz kalıyor. Bölgenin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasser Hastanesi'nde bugün İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlilere ait toplu mezar bulundu. Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı açıklamada, Nasır Hastanesi'nin avlusunda bulunan toplu mezardan en az 190 Filistinlinin cansız bedeninin çıkarıldığını bildirdi. Toplu mezardaki Filistinlilerin şubat ayında hastaneye düzenlenen baskın sırasında öldürüldüğünü aktaran Basal, cansız bedenlerin büyük bir kısmının çocuk ve kadınlara ait olduğunu ifade etti.
"İsrail işgali, onlarca bedeni buldozerlerle ezdi ve gömdü"
Hastane avlusunda gömülü çok sayıda cansız bedenin olduğunu vurgulayan Basal, arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Basal, "İsrail işgali, hastaneden çekilmeden önce onlarca bedeni buldozerlerle ezdi ve gömdü" dedi.
Basal, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelerden çekilmesinin ardından kayıp olarak kayıtlara geçen yaklaşık 2 bin Filistinliye vurgu yaparak, "Gözaltına mı alındılar, yoksa gömüldüler mi? Öylece bilinmeden ortadan kayboldular" şeklinde konuştu. - GAZZE ŞERİDİ
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