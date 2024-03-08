Gazze Şeridi'nde Paraşüt Kazası: 5 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde Paraşüt Kazası: 5 Ölü, 11 Yaralı

İsrail'in yardım tırlarının girişini sınırlandırdığı Gazze Şeridi'nde havadan yardım bırakıldığı sırada paraşütü açılmayan paketin sivillerin üzerine düşmesi sonucu en az 5 Filistinli hayatını kaybederken, 11 Filistinli yaralandı. İsrail'in bombardımanının devam ettiği Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz tehlikeli boyutlarda seyrediyor.

08.03.2024 18:46  Güncelleme: 18:47
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İsrail'in yardım tırlarının girişini sınırlandırdığı Gazze Şeridi'nde havadan yardım bırakıldığı sırada paraşütü açılmayan paketin sivillerin üzerine düşmesi sonucu en az 5 Filistinli hayatını kaybederken, 11 Filistinli yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanını 154 gündür aralıksız sürdürüyor. Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz tehlikeli boyutlarda seyrederken, bölgeye insani yardım yapan Ürdün, Fransa, ABD gibi ülkelerin havadan yardım indirme yolunu kullanması ise diğer ülkelere de örnek oluyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Al-Shati Mülteci Kampı'nda bugün havadan yardım sırasında bir kaza meydana geldi. Paraşütü açılmayan yardım paketinin sivillerin üzerine düşmesi sonucu en az 5 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralanan 11 Filistinli, Şifa ve Kamal Adwan hastanelerinde tedavi altına alındı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Acil Durum, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze Şeridi'nde Paraşüt Kazası: 5 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde Paraşüt Kazası: 5 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika
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