Gazze Şeridi'nde Paraşüt Kazası: 5 Ölü, 11 Yaralı

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İsrail'in yardım tırlarının girişini sınırlandırdığı Gazze Şeridi'nde havadan yardım bırakıldığı sırada paraşütü açılmayan paketin sivillerin üzerine düşmesi sonucu en az 5 Filistinli hayatını kaybederken, 11 Filistinli yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanını 154 gündür aralıksız sürdürüyor. Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz tehlikeli boyutlarda seyrederken, bölgeye insani yardım yapan Ürdün, Fransa, ABD gibi ülkelerin havadan yardım indirme yolunu kullanması ise diğer ülkelere de örnek oluyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Al-Shati Mülteci Kampı'nda bugün havadan yardım sırasında bir kaza meydana geldi. Paraşütü açılmayan yardım paketinin sivillerin üzerine düşmesi sonucu en az 5 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralanan 11 Filistinli, Şifa ve Kamal Adwan hastanelerinde tedavi altına alındı. - GAZZE