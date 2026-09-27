Gazze Sivil Savunması Al-Daraj'da Abu Naama ailesinin ev enkazından 28 ceset çıkardı - Son Dakika
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Gazze Sivil Savunması Al-Daraj'da Abu Naama ailesinin ev enkazından 28 ceset çıkardı

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Gazze Sivil Savunması, Gazze şehrinin kuzeyindeki Al-Daraj bölgesinde Abu Naama ailesine ait yıkılan evin enkazından 28 Filistinlinin cesedini çıkardı. Yetkililer, ağır ekipman yetersizliğinin enkaz altındakilere ulaşmayı geciktirdiğini, evin Ekim 2023'te yıkıldığını belirtti.

Gazze Sivil Savunması, Gazze şehrinin kuzeyindeki Al-Daraj bölgesinde İsrail saldırılarıyla yıkılan bir evin enkazından 28 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle yıkılan binaların enkazında hayatını kaybeden veya kaybolan Filistinlilere ulaşmak için arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgede ağır iş makineleri ve gerekli ekipmanların yetersizliği, enkaz altındaki kişilere ulaşma çalışmalarını zorlaştırıyor. Gazze Sivil Savunması, son olarak Gazze şehrinin kuzeyindeki Al-Daraj bölgesinde yürütülen çalışmalarda 28 Filistinlinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Sivil Savunma yetkilileri, Abu Naama ailesine ait evin Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı Ekim 2023'te yıkıldığını bildirdi. Yetkililer, gerekli ağır ekipman, makineler ve diğer kaynakların ciddi şekilde yetersiz olmasının enkaz altında kalanlara ulaşma çalışmalarını daha da geciktirdiğini ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde 74 bin 18 sivil hayatını kaybederken, 175 bin 79 sivil yaralandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gazze Sivil Savunması Al-Daraj'da Abu Naama ailesinin ev enkazından 28 ceset çıkardı - Son Dakika
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