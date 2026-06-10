Gebze'de 3 Katlı Bina Yangını - Son Dakika
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Gebze'de 3 Katlı Bina Yangını

Gebze\'de 3 Katlı Bina Yangını
10.06.2026 11:41
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Arapçeşme Mahallesi 1016/4 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Çamaşır makinesinden kaynaklandığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden apartman sakinleri binayı tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında alevler çatıya da sıçrarken, zaman zaman şiddetini artıran yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede ve çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, İtfaiye, Yaşam, Gebze, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gebze'de 3 Katlı Bina Yangını - Son Dakika

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