Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 2 bin 500 elektronik sigara ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde elektronik sigara kaçakçılığı suçunu işleyen şahıslara yönelik dün Gebze ilçesinde 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 2 bin 500 elektronik sigara (puff bar) ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Gebze'de 5 Milyon TL'lik Elektronik Sigara Ele Ge geçti - Son Dakika
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