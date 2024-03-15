Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki boş bir daire alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi 1321 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki boş bir dairede bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden vatandaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla yükselerek müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı yangında dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Gebze'de 7 Katlı Apartmanın 5. Katındaki Boş Dairede Yangın Çıktı - Son Dakika
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde aşırı yüklü bir kamyonet, kontrolden çıkarak elektrik kablolarına takıldı ve 6 elektrik direğini devirdi. Kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçarken, olayı duyan vatandaşlar yetkililere bildirdi. Elektrik direklerinin onarım çalışmaları başlatıldı ve sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 7 katlı apartmanın 5. katındaki boş bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul'da öldürülen Eros isimli kedinin davasında sanığa verilen hapis cezasının indirilmesi ve serbest bırakılma kararı hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Hayvan hakları savunucuları basın açıklaması yaparak adaletin sağlanmasını istedi.
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Ramazan ayı öncesinde Adana'da kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti, Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birinin daha önce evcil hayvanı kasten öldürmek suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen etlerin incelenmesi sonucunda tek tırnaklı hayvan eti olduğu tespit edilerek imha edildi.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde aşırı yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybederek elektrik kablolarına takıldı ve 6 elektrik direğini devirdi. Sürücü olay yerinden kaçarken, vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Devrilen direklerin onarım çalışmaları başlatıldı ve sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Karabük'ün Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkisinde bulunan bir kıraathaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda kıraathanede bulunan B.T. hafif şekilde yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralı ambulansta tedavi edildi. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda fosforik asit yüklü bir tırın kupa kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda tırın kupa kısmı tamamen yanarken, çevreye yayılan zehirli gaz bertaraf edildi. Olay sonucunda otoyolun 2 şeridi trafiğe kapanırken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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