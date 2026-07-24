Gebze\'de Çatıda Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çatıdan yükselen alevler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Barış Mahallesi Cam Blokları mevkisinde bulunan bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çatıyı saran alevler çevrede paniğe neden olurken, ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.