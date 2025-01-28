Gebze\'de Ev Yangını: Mahsur Kalanlar Kurtarılıyor

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin çatısında yangın çıktı. Binada mahsur kalanların olduğu öğrenildi.

Yangın, Gebze Pelitli Mahallesinde meydana geldi. Bir evin çatısında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Bölge çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar kurtarılmayı beklerken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. - KOCAELİ