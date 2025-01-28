Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin çatısında yangın çıktı. Binada mahsur kalanların olduğu öğrenildi.
Yangın, Gebze Pelitli Mahallesinde meydana geldi. Bir evin çatısında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Bölge çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar kurtarılmayı beklerken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Gebze'de Ev Yangını: Mahsur Kalanlar Kurtarılıyor - Son Dakika
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