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Gebze'de fabrikadaki yangını kontrol altına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan kimyasal fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan kimyasal fabrikasında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, alev alev yanan fabrikadaki yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın hakkında konuşan Birkan Erkan, "Biz de geleli yarım saat kadar oldu. Dumanları gördük. Çok duman vardı. Biz uzaktan seyrettik yakına gitmedik. Burası kimya fabrikası. Yangın 12, 1 gibi çıktı. Ölü veya yaralı yok bir sıkıntı yok" dedi.

Yangın hakkında konuşan fabrika çalışanı, "Ben yangını görmedim yeni geldim. Burada çalışıyorum. 4 aydır çalışıyorum" diye konuştu.