 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gebze'de LPG Tankı Patladı: Bir İşçi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gebze'de LPG Tankı Patladı: Bir İşçi Yaralandı

Gebze\'de LPG Tankı Patladı: Bir İşçi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir atölyede, boş olduğu öğrenilen LPG tankı patladı. Patlama sonucunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Patlama sırasında yüzünden hafif yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

31.01.2024 15:01  Güncelleme: 15:03
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki patlayan LPG tankı sebebiyle bir işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Pelitli Mahallesi 4429 Sokak'ta bulunan yüzey kumlama ve boyama atölyesinde meydana geldi. Boş olduğu öğrenilen LPG tankı henüz belirlenemeyen sebeple patladı. Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Bölgeye ayrıca jandarma ekipleri de sevk edildi. Patlama sebebiyle yüzünden hafif yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İtfaiye, Kocaeli, Gebze, İş Kazası, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gebze'de LPG Tankı Patladı: Bir İşçi Yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 15:39:28. #1.11#
SON DAKİKA: Gebze'de LPG Tankı Patladı: Bir İşçi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement