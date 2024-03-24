Gebze\'de motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Ankara'da İstinat Duvarı Çöktü: Hayvanlar Telef Oldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde yeni tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı, çevrede bulunan gecekondunun üzerine yıkıldı. Olayda, gecekonduda bulunan bir kişi saniyelerle kurtulurken, beslediği köpek ve güvercinler istinat duvarının altında kalarak telef oldu. Telef olan hayvanlar, yapılan çalışmalar sonucu çıkartıldı.