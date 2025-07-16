Gebze\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin saatler süren yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında ormanlık bölgeden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işletme ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, yangın söndürme uçağıyla havadan, arazözler ve personelle de karadan müdahale edildi. Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin de destek verdiği çalışmalar sonucunda alevler, saatler sonra kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmalarının başladığı öğrenildi. - KOCAELİ