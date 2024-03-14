Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın damperinin yüksek gerilim hattının tellerine değmesi neticesinde elektrik akımına kapılan sürücü ağır yaralandı.
Olay, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Maden Sokak'ta meydana geldi. Edinilen biliye göre, 43 LJ 076 plakalı tırın sürücü Orhan S., damperi kaldırarak araçtan aşağıya indi. O esnada damper, yüksek gerilim hattının tellerine değdi. Orhan S., araçtan indiği esnada elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Gebze'de Tırın Yüksek Gerilim Hattına Değmesi Sonucu Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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