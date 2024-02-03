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Gebze'deki boya ve parfüm fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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Gebze'deki boya ve parfüm fabrikasında yangın çıktı

Gebze\'deki boya ve parfüm fabrikasında yangın çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir boya ve parfüm fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu ana kadar can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

03.02.2024 14:42
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangının çıktığı boya ve parfüm fabrikasında ekiplerin müdahaleleri sürüyor.

Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan boya ve parfüm üretiminin yapıldığı fabrikada saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler yangını söndürebilmek için seferber oldu. Yangın sebebiyle can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi. Aynı zamanda, söndürme çalışmalarına destek için İstanbul'dan da ekip sevk edildiği öğrenildi.

Zaman zaman alevlerin yükseldiği fabrikada ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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