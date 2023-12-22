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Gebze'deki madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Gebze'deki madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Belgin Madeni Yağ fabrikasının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Fabrika işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Gebze\'deki madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
22.12.2023 - 22:29,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan madeni yağ fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gebze Sanayi Bölgesinde bulunan Belgin Madeni Yağ fabrikasının bacasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden fabrika işçileri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gebze'deki madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gebze'deki madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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