Gece evinin önüne park ettiği otomobilini sabah dere yatağında buldu - Son Dakika
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Gece evinin önüne park ettiği otomobilini sabah dere yatağında buldu

Karaman'da işten geldikten sonra park ettiği otomobilini evinin önünde göremeyen sahibi, aracının dere yatağına uçtuğunu görünce hayrete düştü.

01.07.2024 18:54
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Gece evinin önüne park ettiği otomobilini sabah dere yatağında buldu

KARAMAN - Karaman'da işten geldikten sonra park ettiği otomobilini evinin önünde göremeyen sahibi, aracının dere yatağına uçtuğunu görünce hayrete düştü.

Olay, gece saatlerinde Urgan Mahallesi 1991. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece işten gelen Hamdi Sümen, otomobilini park ettikten sonra uyumak için evine girdi. Sümen'in 70 EF 591 plakalı aracı gece yarısı bilinmeyen bir nedenle kendiliğinden hareket ederek yaklaşık 200 metre geri geri giderek dere yatağına uçtu. Arkadaşlarının kendisine telefon etmesi üzerine aracını kontrol etmek için dışarı çıkan Sümen, aracını evin önünde göremeyince dere yatağına doğru ilerledi ve aracının dere yatağında olduğunu görünce hayrete düştü. Hemen aracının yanına giden Sümen, aracında hiçbir hasar olmadığını görünce rahat bir nefes aldı. Dere yatağına uçan otomobil daha sonra çağrılan traktörle dereden çıkarıldı.

"Otomobilimin dere yatağında olduğunu arkadaşlarım söyledi"

Başına gelenleri gazetecilere anlatan Hamdi Sümen, "İşten geldikten sonra aracımı evin önüne park ettim sonra yemeğimi yedim ve duşumu aldım. Arkadaşlarım 'Hamdi araban nerede?' diye beni aradılar. Ben de 'evin önünde' dedim. Sonra bana arabamın dere yatağına uçtuğunu söylediler. Dışarı çıktım bir baktım harbiden benim araba dere yatağında dümdüz duruyor" diye konuştu.

Dere yatağına uçmasına rağmen aracında hasar olmadığını belirten Sümen, "Arabaya baktım sadece plakalığı kırılmış onun dışında hiçbir sorun yok. Araba yaklaşık 200 metre geri geri gelmiş vadiye düzgün bir şekilde inmiş. Arabanın indiği yere traktör bile inemez. Arabada herhangi bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Arabayı traktörle çektik ve çekerken de bir sıkıntı olmadı" dedi.

Kaynak: İHA

Karaman, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gece evinin önüne park ettiği otomobilini sabah dere yatağında buldu - Son Dakika

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