Gece kulübündeki yangında hayatını kaybeden işçilerden Alparslan Salih Derelioğlu son yolculuğuna uğurlandı
GÜMÜŞHANE - İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde tadilattaki gece kulübünde oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçiden birisi olan Gümüşhaneli Alparslan Salih Derelioğlu memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.
Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında yer alan eğlence mekanı Masquerade Club'ta tadilat sırasında oksijen tüpünün patlamasıyla çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçiden birisi olan Gümüşhaneli Alparslan Salih Derelioğlu, Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı.
Merkez Kemaliye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, mevcut Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ve Derelioğlu'nun yakınları katıldı. Evli ve 1 kız çocuğu olduğu öğrenilen 64 yaşındaki elektrik teknisyeni Alparslan Salih Derelioğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Emirler Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş ilçesindeki bir işletmede çıkan yangının çıkış görüntülerini paylaştı. Bakan Yerlikaya, yangınla ilgili yürütülen idari soruşturmanın devam ettiğini belirterek, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde tadilattaki gece kulübünde oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçiden Alparslan Salih Derelioğlu, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı.
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