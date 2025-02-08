Gecekondu Yangını: Baba ve Oğlu Zor Anlar Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gecekondu Yangını: Baba ve Oğlu Zor Anlar Yaşadı

Geniş Video İzle

Antalya'da baba ve oğlu yangında evlerini kaybetti, dumandan etkilendi. İtfaiye yangını söndürdü.

08.02.2025 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baba ile oğlunun yaşadığı gecekondu küle döndü: Evinin yanışını çaresiz gözlerle izledi

Hurdacılıkla uğraşan baba ile oğlunun yaşadığı gecekondu küle döndü

Sobadan çıktığı belirtilen yangında, alevlerden son anda kurtulan oğlu büyük üzüntü yaşadı

Dumandan etkilenen baba ve oğluna ambulansta ilk yardım uygulandı

ANTALYA - Antalya'da hurdacılıkla uğraşan baba ve oğlunun yaşadığı gecekondu alev alev yandı. Evinin yanışını çaresiz gözlerle izleyen baba, küle döndüğünü gördükçe evinin duvarlarına başını yasladı, alevlerden canını zor kurtaran oğlu ise oturduğu yerde gözyaşı döktü.

Yangın saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 6343 sokak üzerindeki gecekonduda meydan geldi. Alınan bilgiye göre, hurdacılıkla geçimini sağlayan Fahri Kurtçu ile oğlu Serkan Kurtçu'nun yaşadığı gecekonduda sobadan dolayı yangın çıktı. Bu sırada babası dışarıda olan Serkan Kurtçu, alevlere müdahale etmeye çalışsa da yangını söndüremeyince pencereden kendini dışarıya attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tüm odaları saran yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Başını duvara yasladı

İtfaiye ekiplerinin çalışması esnasında baba Fahri Kurtçu, evinin yanışını çaresiz gözlerle izledi. Zaman zaman ekiplere yardımcı olmak isteyen Kurtçu, evin yanmış odalarına baktıkça kafasını duvara yasladı. Alevlerden canını zor kurtaran Serkan Kurtçu'nun ise evinin yanmasından dolayı büyük üzüntü yaşadığı gözlendi.

"Nerede kalacağız bilmiyorum"

Serkan Kurtçu, "Yangın zaten bir anda çıktı. Terastan dumanlar çıktı. Kapıya doğru koştum ancak alevler yüzüme vurmaya başladı, çıkamadım. Pencereyi kırdım ve kendimi dışarıya çıktım. Babamla beraber evde yaşıyorduk ama o dışarıya çıkmıştı. Benden başka kimse evde yoktu. Nerede kalacağımızı da bilmiyorum. Ev diye bir şey kalmadı" dedi.

"Ev alevler içerisindeydi"

Kurtçu ailesinin komşusu olan bir vatandaş ise, " Ben dışarıda odun topluyordum. Bir anda kara dumanların çıktığını gördüm. Ev alevler içerisindeydi. Oğlu kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmıştı. Baba ile oğlu beraber yaşıyordu" diye konuştu.

Dumandan etkilenen baba ve oğlu, ambulans içerisinde ilk yardımda bulunuldu.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, İtfaiye, Antalya, 3-sayfa, Dünya, Kepez, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gecekondu Yangını: Baba ve Oğlu Zor Anlar Yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:31 VAR’da 5 dakika incelendi: Herkes Süper Lig’de iptal edilen bu golü konuşuyor VAR'da 5 dakika incelendi: Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor
18:22 Ankara’da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu
17:57 Canlı anlatım Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor
16:51 Ege’de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü
14:22 Trump’ın ateşkes planı Ukrayna’da deprem etkisi yarattı Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
00:01 Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti
23:09 Bodrum FK’da Volkan Demirel’in koltuğu hemen doldu Bodrum FK'da Volkan Demirel'in koltuğu hemen doldu
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
23:01 Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü
22:48 Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
22:47 Trump’ın tepkisi bomba Time, Musk’ı başkanlık koltuğuna oturttu Trump'ın tepkisi bomba! Time, Musk'ı başkanlık koltuğuna oturttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 19:30:30. #1.12#
SON DAKİKA: Gecekondu Yangını: Baba ve Oğlu Zor Anlar Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.