Gediz'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

3.Sayfa

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Göynükören-Karabacaklar köyü arasında çıkan ve yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan orman yangını yoğun çalışmalar sonrası kontrol altına alındı.

Karabacaklar-Göynükören köyleri arasında saat 17.00 civarında buğday tarlasından başlayan yangın 300 kişilik bir ekip ve köylülerin çabalarıyla kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Göynükören Köyü Aşağıdere mevkiinde çıkan ve yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan yangına ilk müdahale köylüler tarafından yapıldı. Yaklaşık 3 buçuk saat boyunca söndürme çalışmalarının durmaksızın devam ederken, yangına 5 yangın söndürme helikopteri, 23 arazöz, 7 su ikmal aracı, 24 hizmet aracı, 6 dozer, 6 treyler, 3 greyder, 1 ekskavatör, 3 kepçe, 4 itfaiye aracı müdahalede bulundu. Yangın boyunca çalışmalara 344 kişi katılırken, ne kadar alanın yandığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel yangınla ilgili geçmiş olsun mesajı yayınlayarak, "İlçemiz Göynükören Köyü Karabacaklar mevkiinde henüz nedeni belirlenemeyen orman yangını Gediz, Simav ve Şaphane İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, helikopter, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Özel İdaresi Müdürlüğü ekiplerince yangın müdahale edilerek, kısa sürede söndürülmüştür. Bölgemizde yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA