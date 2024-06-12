Gediz'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Gediz'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Göynükören-Karabacaklar köyü arasında çıkan orman yangını, yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

12.06.2024 23:10
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Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Göynükören-Karabacaklar köyü arasında çıkan ve yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan orman yangını yoğun çalışmalar sonrası kontrol altına alındı.

Karabacaklar-Göynükören köyleri arasında saat 17.00 civarında buğday tarlasından başlayan yangın 300 kişilik bir ekip ve köylülerin çabalarıyla kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Göynükören Köyü Aşağıdere mevkiinde çıkan ve yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan yangına ilk müdahale köylüler tarafından yapıldı. Yaklaşık 3 buçuk saat boyunca söndürme çalışmalarının durmaksızın devam ederken, yangına 5 yangın söndürme helikopteri, 23 arazöz, 7 su ikmal aracı, 24 hizmet aracı, 6 dozer, 6 treyler, 3 greyder, 1 ekskavatör, 3 kepçe, 4 itfaiye aracı müdahalede bulundu. Yangın boyunca çalışmalara 344 kişi katılırken, ne kadar alanın yandığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel yangınla ilgili geçmiş olsun mesajı yayınlayarak, "İlçemiz Göynükören Köyü Karabacaklar mevkiinde henüz nedeni belirlenemeyen orman yangını Gediz, Simav ve Şaphane İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, helikopter, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Özel İdaresi Müdürlüğü ekiplerince yangın müdahale edilerek, kısa sürede söndürülmüştür. Bölgemizde yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gediz'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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