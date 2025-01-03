Gediz'de Dolandırıcılık: 50 Bin TL'lik Zarar - Son Dakika
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Gediz'de Dolandırıcılık: 50 Bin TL'lik Zarar

Gediz'de dolandırıcılar, kart bilgilerini alarak bir vatandaşın hesabından 50 bin TL harcama yaptırdı.

03.01.2025 10:38
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayan bir vatandaş, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu, hesabından 50 bin liralık alışveriş gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Y.K.'yı telefonla arayan dolandırıcılar, bankadan aradıklarını iddia ederek kredi kartının yenilenmesi gerektiğini söylediler. Bu bahaneyle vatandaşın kart bilgilerini ve şifresini talep eden şahıslar, telefonu kapattıktan sonra Y.K.'nın hesabından 50 bin TL'lik alışveriş yaptı. Dolandırıldığını fark eden Y.K., vakit kaybetmeden bankaya başvurdu ve Gediz Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi oldu. Savcılık vatandaşın şikayeti üzerine olayla ilgili geniş kapsamla bir soruşturma başlattı.

Dolandırıcıların hedefi olan mağdur Y.K., "Beni bankadan aradıklarını söylediler ve kredi kartımın yenilenmesi gerektiğini belirttiler. Hiç şüphelenmedim ve benden istedikleri bilgileri verdim. Daha sonra hesabımdan 50 bin TL'lik harcama yapıldığını fark ettim. Durumu hemen bankama ve gerekli makamlara bildirdim. Herkesin dikkatli olmasını öneriyorum" dedi.

Dolandırıcılık olaylarına karşı sürekli vatandaşları uyaran Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, hiçbir bankanın telefonla arayarak kart bilgisi ya da şifre talep etmeyeceğini vurguladı. Emniyet yetkilileri tarafından "Vatandaşlarımızdan şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını ve güvenlik birimlerine bildirimde bulunmalarını rica ediyoruz. Bu tür olaylarda dikkatli olunması ve kimseyle kişisel bilgilerin paylaşılmaması büyük önem taşıyor" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gediz'de Dolandırıcılık: 50 Bin TL'lik Zarar - Son Dakika

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