Gediz\'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Gözaltı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde polisin uyuşturucu kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gediz'de dün akşam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi ve koordinasyonuyla uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 28 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gece boyunca süren ifade ve sorgu işlemlerinin ardından sabahın erken saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Gediz Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında polis ekipleri tarafından bina çevresinde ve koridorlarda yoğun güvenlik önlemleri alındı. - KÜTAHYA