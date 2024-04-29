Gediz'deki bıçaklama olayında gözaltına alınan 9 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Gediz'deki bıçaklama olayında gözaltına alınan 9 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gediz\'deki bıçaklama olayında gözaltına alınan 9 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir cafede çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı. Olaya karışan 9 şahıs gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.04.2024 12:48
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, meydana gelen bıçaklama olayında gözaltına alınan 9 şahıs çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay dün gece (Cumartesi) saat 23.00 sıralarında Uluoymak Mahallesinde bulunan bir Cafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapılan canlı müzik programı sırasında çıkan sözlü tartışma sonucu kavga çıktı. Kavganın sokağa taşması sonrası T.G. (22) isimli şahıs B.Ö. (24) bacağından bıçakladı. Kavgaya her iki şahsın arkadaşlarının karışması sonrası polis ekipleri olaya müdahale etti.

Kavgada bacağından yaralanan B.Ö. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gediz Devlet Hastanesine götürülürken, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Diğer yandan Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri B.Ö.'ü bıçaklaya T.G. ile birlikte kavgaya karıştıkları belirlenen İ.H.Ç. (21), E.Ç. (21), Y.O. (22), Ç. Y. (20), M.G. (21), S.D. (21), M.T. (23) gözaltına aldı.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadeler sonrasında şahıslar Adliyeye sevk edildi. Gün boyu adliyede hakim karşısında olan şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Kavga, Gediz, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gediz'deki bıçaklama olayında gözaltına alınan 9 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

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