Gelibolu'da emniyet görevlisi rolüyle 10 milyon TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gelibolu'da emniyet görevlisi rolüyle 10 milyon TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

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Gelibolu\'da emniyet görevlisi rolüyle 10 milyon TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
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Gelibolu'da kendini emniyet görevlisi olarak tanıtan 2 şüpheli, vatandaşları 10 milyon TL dolandırdı. İzmir ve İstanbul'da yakalanan şüpheliler, mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtarak meydana vatandaşları 10 milyon TL dolandıran 2 şüpheli İzmir ve İstanbul illerinde yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürülüğü ekiplerince 28 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler çerçevesinde 12 bin 402 şahıs ve 2 bin 520 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 21 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 598 araç sürücüsüne ise idari trafik para cezası uygulandı. Yapılan aramalarda toplamda; 170 gram narkotik madde, 24 adet hap, 2 bin TL uyuşturucu ticaretinden elde edilen para, 2 adet tabanca ve 36 adet fişek ele geçirildi.

Vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı

Gelibolu ilçesinde kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları 10 milyon TL dolandıran 2 şüpheli İzmir ve İstanbul illerinde yakalandı. Nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçak göçmen operasyonu

Çanakkale'den yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya teşebbüs eden 47 kaçak göçmen yakalanarak gerekli yasal işlemleri için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. Bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda olaylarda kullanılan 5 araç, 128 bin 200 TL, 26 can yeleği, 16 can simidi ve 4 el hava pompası ele geçirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gelibolu'da emniyet görevlisi rolüyle 10 milyon TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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