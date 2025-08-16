Gelibolu\'da Orman Yangını: 5 Köy Boşaltıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Yangın nedeniyle Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyleri tedbiren boşaltıldı.

Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 12 uçak, 12 helikopter karadan ise 94 arazöz, 3 iş makinesi toplam 560 personel ile müdahale ediliyor.

