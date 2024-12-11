Gelibolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu - Son Dakika
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Gelibolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu

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Gelibolu'da bir araçta uyuşturucu bulundu. T.Ç. tutuklandı, A.R.K. ise serbest bırakıldı.

11.12.2024 10:01
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Gelibolu'da bir aracın motor kısmından uyuşturucu madde çıktı: 1 tutuklama

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir aracın motor kısmında uyuşturucu madde çıktı. 1 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik Gelibolu ilçesinde düzenlenen operasyonda bir aracın motor kısmında yapılan aramada 266,08 gram skunk, 2,31 gram Kokain ve 1,51 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler T.Ç. ve A.R.K. gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevki edilen şüphelilerden T.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli A.R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gelibolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu - Son Dakika

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