Gelibolu\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince Yazıcızade Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 76 adet kağıda sarılı uyuşturucu madde ele geçirilirken, A.A. ve İ.M.K. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE