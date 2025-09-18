Gelibolu\'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Gelibolu ilçesinde Yazıcızade Mahallesi Tata Ahmet Sokak'ta, 3 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken ev boş olduğu için yaralanan olmadı. - ÇANAKKALE