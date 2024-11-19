Gelin, düğünün başlamasına yarım saat kala damadın amcası ile ilişkiye girerken basıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gelin, düğünün başlamasına yarım saat kala damadın amcası ile ilişkiye girerken basıldı

Gelin, düğünün başlamasına yarım saat kala damadın amcası ile ilişkiye girerken basıldı

Reddit'te bir nedime tarafından paylaşılan olay, sosyal medyada gündem oldu. 29 yaşındaki gelin Dana, lise aşkı Josh (32) ile evleneceği düğünden yarım saat önce, damadın 55 yaşındaki amcasıyla gelin odasında yakalandı. Düğün anında iptal edilirken, olayın en çarpıcı yönü amcanın gelini ergenlik yıllarından beri tanıyor olmasıydı.

19.11.2024 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şok edici bir olay, sosyal medya platformu Reddit'te bir nedime tarafından paylaşıldı. Nedime, arkadaşının düğün töreninden yarım saat önce damadın amcasıyla ilişkiye girerken yakalandığını anlattı.

29 yaşındaki Dana'nın, lise aşkı 32 yaşındaki Josh ile evleneceği düğün, yaşanan olay nedeniyle son anda iptal edildi. Düğün öncesinde Dana'nın, nedimelerinden 2000 dolarlık elbiseler almalarını istemesi ve bekarlığa veda partisi için şehir dışı seyahat planlaması gibi aşırı istekleri dikkat çekmişti.

Düğünün başlamasına 30 dakika kala gelin odasında yalnız bırakılan Dana, damadın 55 yaşındaki amcasıyla yakalandı. Durumu bizzat damat Josh'un görmesiyle ortalık karıştı. Dana'nın babası bile öfkeyle tepki gösterdi.

Yaşanan skandaldan birkaç gün sonra Dana, düğün mekânının 5000 dolarlık iptal ücretini ödemek için nedimelerinden yardım istedi. Bu talep, başta Josh'un ablası olan nedimeler başı olmak üzere tüm nedimeler tarafından öfkeyle reddedildi.

Olayın en rahatsız edici yönü, amcanın Dana'yı ergenlik yıllarından beri tanıyor olmasıydı. Sosyal medya kullanıcıları, bu durumun muhtemelen ilk kez yaşanmadığını ve Josh'un doğru kararı verdiğini belirtti.

3-sayfa, Magazin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gelin, düğünün başlamasına yarım saat kala damadın amcası ile ilişkiye girerken basıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Kocarex Bigrex:
    tam türk dizisi olur tam now luk 15 9 Yanıtla
  • İsmail Celik:
    Nasıl bir haber paylaşıyorsunuz yaa, toplumun önüne ahlak dışı haberleri sunmak hiç de hoş değil 17 1 Yanıtla
  • omer nur:
    gidişat iyi edegil Lut peygamberin kavmine daş yağmıştı bizede artık ne yağarsa 7 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    wooww ben şok:))) 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Yıldırım:
    çok güzel bir şey yapmış gibi paylaşırlar 3 0 Yanıtla
  • Chef Cecey:
    gelin kudurmuş içinde varmis o....luk 1 0 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    yapsa yapsa bizde wanda nara yapar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:35 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler
12:31 Dünya diken üstünde Putin nükleer savaş başlatabilir Dünya diken üstünde! Putin nükleer savaş başlatabilir
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
19:01 Trump, göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak Trump, göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
18:56 Milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu Milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu
18:48 Arda Turan, futbol oynadığı dünya devinin başına geçebilir Arda Turan, futbol oynadığı dünya devinin başına geçebilir
18:47 Yenidoğan Çetesi üyesinden tüyler ürperten itiraf: Neden yaşatmak için uğraşıyorsun Yenidoğan Çetesi üyesinden tüyler ürperten itiraf: Neden yaşatmak için uğraşıyorsun?
18:23 MicroStrategy milyarlarca dolarlık Bitcoin alımı yaptı MicroStrategy milyarlarca dolarlık Bitcoin alımı yaptı
18:08 Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER’e dilekçe yazdı Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı
17:53 Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı!
17:51 Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor Meselenin aslı ortaya çıktı Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 14:54:29. #1.12#
SON DAKİKA: Gelin, düğünün başlamasına yarım saat kala damadın amcası ile ilişkiye girerken basıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.