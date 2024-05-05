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Gemlik'te 3 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan düştü

BURSA - Gemlik'te 3 yaşındaki çocuk 3'üncü katta bulunan evinin balkonundan düştü.

Olay, Gemlik Kumla Mahallesi Yüksel Yıldırım Caddesi üzerinde bulunan Arı sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 yaşındaki A.B. 3'üncü kattaki evinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla 3 yaşındaki çocuğu hastaneye kaldırdı. 3'üncü kattan düşen çocuğun ayağının kırık olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla alakalı tahkikat başlattı.