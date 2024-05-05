Gemlik'te 3 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan düştü - Son Dakika
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Gemlik'te 3 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan düştü

Gemlik\'te 3 yaşındaki çocuk 3\'üncü kattan düştü

Gemlik Kumla Mahallesi'nde bulunan Arı sitesinde, 3 yaşındaki çocuk evinin balkonundan düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve ayağının kırık olduğu belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

05.05.2024 19:47
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Gemlik'te 3 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan düştü

BURSA - Gemlik'te 3 yaşındaki çocuk 3'üncü katta bulunan evinin balkonundan düştü.

Olay, Gemlik Kumla Mahallesi Yüksel Yıldırım Caddesi üzerinde bulunan Arı sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 yaşındaki A.B. 3'üncü kattaki evinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla 3 yaşındaki çocuğu hastaneye kaldırdı. 3'üncü kattan düşen çocuğun ayağının kırık olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla alakalı tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gemlik'te 3 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan düştü - Son Dakika

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