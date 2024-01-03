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Gemlik'te Durak Harici Durmayan Şoför Bıçaklandı - Son Dakika
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Gemlik'te Durak Harici Durmayan Şoför Bıçaklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir otobüs şoförü, durak harici durmadığı gerekçesiyle bir yolcu tarafından bıçaklandı. Olayın ardından şoför hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Gemlik\'te Durak Harici Durmayan Şoför Bıçaklandı
03.01.2024 - 16:40,  Güncelleme: 16:41
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde durak harici durmayan şoför, yaşı küçük yolcu tarafından bıçaklandı.

Olay, Gemlik ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toplu taşıma aracında istediği yerde indirilmediğini öne süren yaşı küçük bir yolcu, otobüs şoförü İbrahim Soydan'ı (59) bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan yolcular korku yaşarken, sağlık ekipleri İbrahim Soydan'ı Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kimliği tespit edilen yaşı küçük zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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