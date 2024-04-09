Gemlik\'te huzur ve güven operasyonları sonuç verdi: 39 kişi tutuklandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde huzur ve güven operasyonları sonuçlarını veriyor. Bir ayda hırsızlık ve benzeri çeşitli suçlardan gözaltına alınan 39 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışmalarda 14 tabanca ve 4500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan 241 şahsı yakaladı.

Bu şahıslardan S.S. isimli şahsın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 15 yıl, E.C isimli şahsın "hırsızlık" suçundan 6 yıl, Ş.A. isimli şahsın "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 3 yıl, A.S. isimli şahsın "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl, A.K. isimli şahsın "silahla tehdit" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Bu kişilerden 29'unun tutuklandığı öğrenildi.

Bu arada Mart ayında yapılan şok uygulamalar, seyir halinde yapılan denetimler ve yol uygulamaları esnasında 14 adet ruhsatsız tabanca ve 345 adet fişek ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kanunu çerçevesinde yapılan çalışmalarda daha önceden tespit edilen ve takibi yapılan işyerlerinde yapılan aramalarda, 4500 paket kaçak sigara ele geçirilirken iş yeri sahiplerine adli işlem yapıldı.

Öte yandan evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, hayvan hırsızlığı suçlarının şüphelileri olan 12 şahıs yakalanırken, yakalanan zanlılardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, Gemlik'in huzuru ve güvenliğinin sağlanması için yapılan çalışmaların kesintisiz olarak devam edeceğini ifade ettiler. - BURSA