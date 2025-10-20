Gemlik\'te Kaçak Kazı Operasyonu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik İlçesi Şahinyurdu Mahallesi ormanlık alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerin harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, define arayan 4 kişiye suçüstü yaptı. Gözaltına alınan zanlılarla beraber, 1 adet jeneratör, 2 adet kırıcı ve delici matkap ve 13 adet muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BURSA