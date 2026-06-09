Gemlik'te Makilik Alanda Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gemlik'te Makilik Alanda Yangın

09.06.2026 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Gemlik ilçesi kırsal Katırlı Mahallesi'nde makilik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki otluk ve çalılık alana yayıldı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki yerleşim alanları ve ormanlık bölgeye sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangına karadan müdahale sürerken, bölgedeki çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Gemlik, Bursa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'te Makilik Alanda Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’da Uçkun Yoğun İlgi Görüyor Van'da Uçkun Yoğun İlgi Görüyor
Keskin Belediye Başkanı Cönger’e, “rüşvet“ soruşturması kapsamında hapis cezası Keskin Belediye Başkanı Cönger'e, "rüşvet" soruşturması kapsamında hapis cezası
Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem
Hakkari’de ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı Hakkari'de ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı
5’inci kez alkollü direksiyon başına geçen sürücü kaza yapınca suçu başkasına attı 5'inci kez alkollü direksiyon başına geçen sürücü kaza yapınca suçu başkasına attı
Uşak’ta silah ve tarihi nitelikteki tüfekler ele geçirildi Uşak'ta silah ve tarihi nitelikteki tüfekler ele geçirildi

20:39
Trabzonspor’da Cham’ın yeni takımı belli oldu
Trabzonspor'da Cham'ın yeni takımı belli oldu
19:56
Avşa Adası’nda su samuru tekneye çıktı
Avşa Adası'nda su samuru tekneye çıktı
19:48
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran’ın saldırısına yanıt vereceğiz
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz
19:16
Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi
Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi
17:55
Kılıçdaroğlu’nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
17:35
Muhareem İnce’den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
Muhareem İnce'den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 21:10:38. #7.13#
SON DAKİKA: Gemlik'te Makilik Alanda Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.