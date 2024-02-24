Gemlik'te meydana gelen deprem sonrası korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika
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Gemlik'te meydana gelen deprem sonrası korku dolu anlar yaşandı

Gemlik\'te meydana gelen deprem sonrası korku dolu anlar yaşandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası korku dolu anlar yaşandı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde vatandaşlar korkuyla kaçarken, bir evde kaydedilen görüntülerde ise adeta kamera yerinden sökülecek duruma geliyor. Depremde yaralanan olmazken, çevre ilçe ve illerden de hissedildi.

24.02.2024 09:59  Güncelleme: 10:01
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğündeki meydana gelen deprem sonrası korku dolu anlar kameraya yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde vatandaşlar korkuyla kaçıyor, bir evde kaydedilen görüntülerde ise adeta kamera yerinden sökülecek duruma geliyor.

AFAD'a göre merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün 15.14'te yerin 10 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Çevre ilçe ve illerden de hissedilen deprem sonrası korku dolu anlar kameraya yansıdı. Kısa süren sarsıntı bir marketin rafları devirirken, bazı vatandaşlar ise depreme spor yaparken yakalandı. Görüntülerde vatandaşların korkuyla kaçıştığı görülürken, deprem sebebiyle yaralanan olmadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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