Gemlik\'te Orman Yangınlarına Karşı Denetim

Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık alanları ve mesire yerlerini yangın riskine karşı sürekli gözetim altında tutuyor.

Gemlik'te orman yangınlarının önlenmesine yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı, Gemlik Orman İşletme Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ormanlık alanları ve mesire yerlerini dronla gözetim altında tutuyor. Yürütülen denetimlerde, ekipler vatandaşlara Valilik genelgesi hakkında bilgi vererek, orman yangınlarının önlenmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, yangın riskine karşı alınması gereken tedbirleri içeren broşürler de dağıtılarak bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

Yetkililer, orman yangınlarına sebebiyet veren kişiler hakkında hem adli hem de idari işlemlerin vakit kaybedilmeden ve en ağır şekilde uygulanacağını vurguladı. - BURSA