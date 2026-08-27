Gemlik'te Yangın, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Gemlik'te Yangın, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Gemlik\'te Yangın, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
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Gemlik'te bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kumla Mahallesi Hizmet Caddesi üzerindeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederken binada dumandan mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye merdiveniyle kurtardı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kurtarma, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'te Yangın, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika

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