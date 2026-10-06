Gemlik'te yaşlı çifti öldürdüğü öne sürülen 46 yaşındaki K.S. tutuklandı - Son Dakika
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Gemlik'te yaşlı çifti öldürdüğü öne sürülen 46 yaşındaki K.S. tutuklandı

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Gemlik\'te yaşlı çifti öldürdüğü öne sürülen 46 yaşındaki K.S. tutuklandı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde evlerinde ölü bulunan yaşlı çifti öldürdüğü öne sürülen 46 yaşındaki K.S., kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftin kesici alet ve sert cisim darbeleriyle hayatını kaybettiği belirlenirken, olay üzüntü ve tepkiyle karşılandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşlı karı kocanın evlerinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 46 yaşındaki K.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Vural Kara ile eşi Asiye Kara'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, çifti hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede çiftin kesici alet ve sert cisim darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çiftin üst katında yaşayan K.S.'yi gözaltına aldı.

İddiaya göre K.S.'nin evinde dambıl ve benzeri spor aletlerini yere vurarak gürültü yaptığı, bu nedenle çevrede yaşayan vatandaşların kendisinden rahatsız olduğu öğrenildi. Şüphelinin, kendisi hakkında yapılan şikayetlerden yaşlı çifti sorumlu tuttuğu ve çıkan tartışmanın ardından çifti demir bir cisimle öldürdüğü öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Orhangazi'de sağlık kontrolünden geçirilen K.S., yoğun güvenlik önlemleri altında Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi.

Kasten öldürme suçundan tutuklandı

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan K.S., kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan çifte cinayet Gemlik'te büyük üzüntü ve tepkiye neden oldu.

Kaynak: İHA
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